Rheinische Post: Kommentar: Bayers Albtraum

Düsseldorf (ots) - Eigentlich sollte die Übernahme des US-KonzernsMonsanto Bayer zu neuem Glanz verhelfen und die Leverkusener durchsteigende Bewertungen wetterfester machen gegen mögliche Übernahmen.Doch bislang passierte genau das Gegenteil: Wie ein Mühlstein hängendie Glyphosat-Klagen gegen Monsanto an Bayer. Das unterstrich diewomöglich richtungsweisende Entscheidung der US-Geschworenen vomMittwoch, die die Aktie zeitweise um mehr als zwölf Prozenteinbrechen ließ. Statt sich um Integration und Innovation zu kümmern,muss Bayer sich nun zeit- und kostenfressend gegen 11.200 Klagenwehren. Das hatte sich Bayer-Chef Werner Baumann ganz anders gedacht.Monsanto wird von Baumanns Traumdeal zu Baumanns Albtraum. Und beialler berechtigten Kritik an den groben Methoden derUS-Anwaltsindustrie: Wenn es Bayer nicht gelingt, die US-Gerichte vonGlyphosat zu überzeugen, droht der Unkrautvernichter zumStrategie-Vernichter zu werden. Die Unsicherheit drückt die Aktieschon jetzt tief in den Keller und macht Bayer angreifbarer denn je.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell