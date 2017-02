Rheinische Post: Kommentar: Bausparkassen sind selbst die Verlierer

Düsseldorf (ots) - Risikolos zu attraktiven Zinsen sparen - dasgeht bei den Bausparkassen so wenig wie anderswo. Günstig Kreditbekommen - geht bei Bausparkassen nicht besser als anderswo. DasGeschäft der Branche ist schwierig geworden. Da tut so ein Sieg wieder gestern vor dem Bundesgerichtshof auf den ersten Blick gut. Aberim Streit mit den Verbrauchern sind die Bausparkassen auch Verlierer.Natürlich war Bausparen ursprünglich nicht als reine Sparanlagegedacht. Aber die Unternehmen haben die Büchse der Pandora selbstgeöffnet. Lange Zeit warben sie mit dem Argument um Kunden, man könneseinen Vertrag auch "nur" besparen und müsse das angebotene Darlehennicht nehmen. Manche versprachen für den Fall sogar Bonuszinsen.Jetzt, wo ihr dieses Entgegenkommen um die Ohren fliegt, ist es mitder Großzügigkeit der Branche vorbei. Das ist juristischunangreifbar. Aber die Vertrauenswürdigkeit leidet enorm. DieGewinner des Tages sind die Bausparer, die in ein paar Jahrentatsächlich den Kredit abrufen wollen. Für sie wird alles planbarer,weil die hochverzinsten Altverträge kein Risiko mehr für dieBausparkasse sind. Dass die an der Stabilität des Gesamtsystemsrüttelten, kann niemand ernsthaft bestreiten.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell