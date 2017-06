Rheinische Post: Kommentar: Die Baunebenkosten müssen sinken

Düsseldorf (ots) - Für das soziale Gefüge von Stadtteilen kann dasnicht gesund sein: Da werden in Großstädten wie DüsseldorfNeubauwohnungen für mehr als 10.000 Euro je Quadratmeter verkauft,die Toplagen nicht einmal berücksichtigt. Eine Rentnerwohnung mit 70Quadratmetern für 700.000 Euro? Wer soll das kaufen oder auch nurmieten können? Nur wer das Glück hat, über viel Eigenkapital oderandere Sicherheiten zu verfügen, kommt in den Genuss niedrigerZinsen. Das an sich richtige Prinzip von Angebot und Nachfrage sorgtdafür, dass sich der Spalt zwischen Eigentümern und Mietern vertieft.Damit soziale Verwerfungen nicht noch drastischer werden, müssen dieNebenkosten für das Bauen und Kaufen von Immobilien sinken. Ideengibt es genug: So könnte die Grunderwerbsteuer gesenkt oder mit einemFreibetrag versehen werden. Auch eine Pauschalgebühr fürDienstleister wie den Notar wäre denkbar. Es ist ja schwernachvollziehbar, warum sich dessen Vergütung nach dem Kaufpreisrichtet - die Leistung bleibt dieselbe. Nur wenn solcheEinstiegshürden in eine solide Immobilienfinanzierung fallen, könnenauch viele Berufseinsteiger und Familien ihren Traum vom Eigenheimweiterträumen. Insbesondere für eine stabilere Altersvorsorge ist dasentscheidend.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell