Rheinische Post: Kommentar: Barley als Chance

Düsseldorf (ots) - Kein Zweifel, Katarina Barley kann sympathischrüberkommen, sie verkörpert die europäische Identität. Die Halbbritinwohnt in Trier, von dort ist es ein Katzensprung in gleich dreiNachbarländer der Bundesrepublik. Das allein macht natürlich nochkeine Qualifikation für eine Tätigkeit in Brüssel aus. Doch dieJuristin beherrscht vier Fremdsprachen, studierte in Paris undverfasste ihre Doktorarbeit zum Europarecht. Kurzum, Barley passtglaubwürdig in die Rolle der SPD-Spitzenkandidatin für dieEuropawahl. Und sie hat durchaus Chancen, den Sozialdemokraten wiederHoffnung zu geben. Allerdings muss Barley jetzt erst einmal unterBeweis stellen, dass sie wirklich für den Job in Brüssel brennt.Bisher war das nicht der Fall, am liebsten wäre sie Justizministeringeblieben. Zudem fehlt der Frau mit der Blitzkarriere in der SPD derNachweis, dass sie geeignet wäre, bis ins Mark zerstrittene Europäerzusammenzubringen und zu Kompromissen zu bewegen. Barley magmenschlich überzeugen, ihre Liste von Erfolgen nach hartenpolitischen Auseinandersetzungen ist jedoch noch überschaubar.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell