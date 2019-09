Rheinische Post: Kommentar: Autos sind die neue Braunkohle

Düsseldorf (ots) - Lange war die deutsche Autoindustrie verwöhnt:von Kunden im In- und Ausland, die es immer schneller und größerwollten; von der Politik, die die wichtigste Exportbranche schonteund in Brüssel immer wieder Vergünstigungen durchsetzte; und vonUmweltaktivisten, die ihre Proteste gegen Energiekonzerne richtete.Doch im Jahr vier des Dieselskandals ist die Schonfrist vorbei. Daszeigt auch die Internationale Automobil-Ausstellung, die nun inFrankfurt beginnt. Schon vor der Eröffnung blies Greenpeace denHerstellern symbolisch alle Abgase der vergangenen Monate insGesicht. Zum Wochenende haben Aktivisten Proteste und Blockadenangekündigt. Das könnte Bilder wie im Hambacher Forst geben. Wie dortkann man den Aktivisten nur zurufen: keine Gewalt, keine illegalenAktionen. Wer Gesetze verletzt, setzt sich ins Unrecht und schwächtseine Argumente. Und hier wie dort sollten Umweltschützer ihre plumpeSymbolpolitik lassen. Mit SUV- und Fahrverboten ist dem Klima nichtgeholfen. In anderen Punkten haben die Umweltschützer recht: BeimKlimaschutz hat die Branche viel nachzuholen. Während die Versorgermassiv Kohlendioxid sparen mussten, kamen die Autohersteller mitgroßzügigen CO2-Grenzwerten davon. Mit dem Dieselskandal aber hat dieBranche ihre Unschuld verloren. Wer Kunden und Politik derartbetrügt, muss hart angepackt werden. Freiwillige Maßnahmen nimmt mander Branche nicht mehr ab. Auch darf die Politik VW und Co. keineweiteren Subventionen für Elektromobilität hinterher werfen. Jetztkann die Branche, die in Frankfurt so viele Elektroautos insSchaufenster stellt, zeigen, wie innovativ sie wirklich ist. DieAktivisten werden nicht locker lassen, bis die Verkehrswende da ist.Wie groß deren Macht ist, können die Autobauer beim Kohleausstiegstudieren.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell