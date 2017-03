Rheinische Post: Kommentar: Außenminister Gabriels erste Fehler

Düsseldorf (ots) - In den ersten Wochen als Außenminister hatSigmar Gabriel nicht nur körperlich eine ganz ordentliche Figurgemacht. Doch jetzt hat er erste, schlimme Fehler begangen. Erstschlug Gabriel allen Ernstes vor, Deutschland solle einfach malfreiwillig, ohne große Verhandlungen, mehr Geld in die EU-Töpfeüberweisen. Dann vermasselte er seinem CDU-Kollegen Wolfgang Schäubleauch noch die Griechenland-Strategie. Gabriel reiste nach Athen undsagte den erfreuten Griechen, sie hätten jetzt genug unter Reformenund Sparkurs gelitten, weitere Hilfsmilliarden sollten endlichbewilligt werden. Dass Schäuble darauf not amused reagierte, istverständlich. Der Finanzminister ist in der Bundesregierungfederführend bei Griechenland. Alle anderen Regierungsmitgliederhaben das bisher respektiert, Gabriels Vorgänger Steinmeier hieltsich zurück, und selbst die Kanzlerin überlässt Schäuble das Feld.Dass Gabriel plötzlich wie aus dem Nichts dazwischengrätscht, ist fürSchäuble nur zu ärgerlich. Denn die Verhandlungen mit Athen über dieBedingungen weiterer Auszahlungen stehen gerade jetzt Spitz aufKnopf. Von der Aufrechterhaltung des Reformdrucks hängt es ab, wieweit sich die griechische Regierung auf weitere Reformschritteeinlässt. Die sind notwendig, wenn die Griechenland-Rettung überhauptnoch irgendwann gelingen soll. Richtig ist, dass den Griechen vielzugemutet worden ist. Sie haben sich aber immer wieder für denVerbleib im Euro entschieden. Euro-Mitglied kann Griechenlandwiederum nur bleiben, wenn es fit genug wird, um sich wieder Geld amKapitalmarkt leihen zu können. Ein Leben auf Kosten der anderen wirdnicht ewig gehen können. Deshalb braucht es Reformen und dieReduzierung des zu teuren Staatssektors. Deshalb hat Schäuble rechtund nicht Gabriel.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell