Rheinische Post: Kommentar: Auftrittsverbote zeigen Wirkung

Düsseldorf (ots) - Es bedurfte des mutigen Auftretens einigerKommunen, türkische Minister an anti-demokratischen Wahlkampfreden zuhindern, um Präsident Recep Tayyip Erdogan jetzt zum Einlenken zubewegen. Unterstützt von einer Öffentlichkeit, die kein Verständnisfür Spitzeleien, Provokationen und Aufhetzung türkischer Migrantenzeigt, hat sich die deutsche Demokratie als wehrhaft erwiesen. Wer inunserem Lande Wahlkampf dafür macht, die Demokratie und denRechtsstaat in einem anderen Land abzuschaffen, hat hier nichtsverloren. Das hat nun auch - zumindest bis zu einem gewissen Grad -die Partei Erdogans eingesehen. Leider sind der türkische Präsidentund die deutsche Kanzlerin in einer Mesalliance miteinanderverbunden. Das ist eine ungute Beziehung, in der die beiden Partnervoneinander abhängig sind. Merkel braucht die Hilfe der Türkei in derFlüchtlingsfrage, Erdogan das Geld und eine letzte Brücke nachEuropa. Wenn er die abbricht, könnte das auch seine Macht in derTürkei gefährden. Doch das darf Merkel nicht an einer klaren Haltunghindern. So sehr ihre Besonnenheit zu loben ist, sich nicht vonErdogan provozieren zu lassen: In Sachen Wehrhaftigkeit könnte siesich schon klarer ausdrücken.