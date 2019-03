Rheinische Post: Kommentar / Auf konservativem Kurs = Von Kristina Dunz

Finanztrends Video zu



Düsseldorf (ots) - Mit Annegret Kramp-Karrenbauer als CDU-Chefinist die Union in kürzester Zeit weit mehr ins konservative Lagergerückt, als die meisten Delegierten bei der Entscheidung über dieNachfolge von Angela Merkel im Dezember auch nur geahnt haben. DieEnttäuschung bei den rund 49 Prozent, die für Friedrich Merz waren,ist bei etlichen schon gewichen. Und Merz selbst lässt sich in dieaktuelle Politik einbinden - und empfiehlt sich weiter alsBundesminister. Unter Kramp-Karrenbauer, nicht unter Merkel. DieSaarländerin bekommt viel Applaus dafür, dass sie die Union ein Stückweiter rechts von der Mitte positioniert, als unter Merkel je denkbargewesen wäre. Von der CSU, der JU, den konservativen Gruppierungen.Es gibt aber auch Christdemokraten, die inzwischen irritiert sind.Sie gehören dem immer noch vorhandenen Merkel-Lager an und merken,dass Kramp-Karrenbauer den neuen Schwung durch ihre harte Linie imWahljahr nicht bremsen will. Eine Zahl sollte der CDU-Vorsitzenden inihrer 100-Tage-Bilanz aber zu denken geben: Ihre Beliebtheitswerte inder Bevölkerung sind deutlich gefallen.