Rheinische Post: Kommentar / Auf Zickzack-Kurs = VON LOTHAR SCHRÖDER

Düsseldorf (ots) - Papst Franziskus wird ein Evangelium auf zweiBeinen genannt. Das ist freundlich gemeint in Anerkennung seinesunkonventionellen Handelns. Doch wie sehr er damit seine Kirche aufTrab hält und in Erklärungsnot bringt, ahnten zu Beginn seinesPontifikats nur wenige. Und die Anlässe zur Irritation mehren sich:Vom Kritiker-Brief, den vier Kardinäle an ihn persönlich schickten,will Franziskus nur aus der Zeitung erfahren haben - und sagt dieserst, nachdem zwei der Unterzeichner bereits gestorben sind. Alsvermeintlicher Reformer fegt er jede Debatte übers Priesteramt fürFrauen vom Tisch. Und die Handreichung der deutschenBischofskonferenz, mit der protestantischen Ehepartnern die Teilnahmean der Kommunion möglich werden sollte? Man weiß es nicht. Denn erstbetont Franziskus die Entscheidungshoheit der Ortskirchen undermuntert dazu, das Papier weiter zu bedenken. Dann stellt er dieHandreichung grundsätzlich in Frage. Jetzt erklärt er dieOrtsbischöfe für zuständig, nicht die Bischofskonferenz. Ein Hirteauf bedenklichem Zickzack-Kurs. Die Leidtragenden sind - wie meist -die Gläubigen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell