Rheinische Post: Kommentar: Audi-Chef muss gehen

Düsseldorf (ots) - In den Anfängen des Abgasskandals hatten Justizund Politik wenig Ehrgeiz bei der Aufklärung an den Tag gelegt. Dochseit die USA VW zu Milliardenzahlungen verdonnert und Managerverurteilt haben, ist auch der deutsche Staat auf Betriebstemperaturgekommen. Mit den Ermittlungen gegen Audi-Chef Rupert Stadler scheintman nun ins Herz der Affäre vorzustoßen, ist doch Audi derMotorenentwickler im VW-Konzern. Selbstredend gilt für Stadler dieUnschuldsvermutung. Doch zurücktreten muss er in jedem Fall - wegenBetrugs, wenn er Manipulationen angeordnet oder geduldet hat, wegenManagementversagens, wenn er sie nicht bemerkt hat. Dass er sich solange halten konnte, ist ohnehin nur den Besonderheiten von VW zuverdanken. In jedem "normalen" Konzern hätten Aufsichtsräte ihreManager längst zur Verantwortung gezogen. Doch VW ist nicht normal.Die Verquickung von Eigentümerfamilien, IG Metall und dem LandNiedersachsen verhindert bis heute eine tiefgreifende Aufklärung. DasSchlimme daran ist, dass VW nicht nur sich, sondern die ganze Branchebeschädigt.