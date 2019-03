Rheinische Post: Kommentar: Attraktivität steigern

Finanztrends Video zu



Düsseldorf (ots) - Von Maximilian Plück: Man könnte es sicheinfach machen und sagen, am wichtigsten ist doch, dass Bahnreisendepünktlich von A nach B kommen - wohl wissend, dass auch das in deraktuellen Situation häufig mehr frommer Wunsch als Realität ist. Einbisschen Graffiti, ein paar verdreckte Bahnsteige, einigeeingeschlagene Scheiben an Infokästen und kaputte Leuchtröhren, istall das wirklich die Aufregung wert, die der VRR-Stationsbericht nunauslöst? Ja, muss man sagen. Denn wer die Attraktivität des Verkehrsauf der Schiene steigern möchte, der muss schon die Ankunft und denAufenthalt am Haltepunkt so angenehm wie möglich gestalten. Der darfnicht tatenlos zusehen, wie in der Landeshauptstadt Station fürStation von den Qualitätstestern abgestraft wird. Es hätte schon vielfrüher entschieden gegengesteuert werden müssen. Nur noch dreiBahnhöfe in der größten Stadt des VRR-Gebiets sind von den Testernals akzeptabel eingestuft worden. 19 fielen glatt durch. Zeit, dassdie DB Station und Service die Prioritäten ändert und nicht am Endeso lange zögert, bis die ersten Angsträume entstanden sind.