Rheinische Post: Kommentar: Der Asyl-Konflikt kann die Koalition sprengen

Düsseldorf (ots) - CDU und CSU waren sich einig, dass ihnen soviele Stimmen abhanden gekommen waren, weil sie sich nicht vor,sondern erst nach den Wahlen auf eine Flüchtlingspolitikverständigten. Und nun, wo es konkret wird, wiederholen sie diesenFehler. Merkel lässt Seehofers publikumswirksamen Termin zurVorstellung seiner neuen Asylpolitik platzen, und sofort gehen dasMerkel- und das Seehofer-Lager in die Schützengräben. DieZurückweisung aller schon außerhalb Deutschlands registriertenFlüchtlinge hat zu einer Schieflage geführt. Weil Berlin sich überJahre auf Kosten der Nachbarn einen schlanken Fuß gemacht habe, hießes seinerzeit, hatte es Merkel so schwer, für solidarische Lösungenin der EU zu werben. Doch weil keine Lösung kam, kippte dieZustimmung in Deutschland. Ein weiteres Zaudern will sich die CSUangesichts der Landtagswahlen nicht erlauben, Das macht aus demGrundsatzstreit nun einen Stoff, der Koalitionen scheitern lässt. ObMerkel die Kurve kriegt, entscheidet auch ihr KanzlerkollegeSebastian Kurz aus Wien. Der ist für Grenzkontrollen, wäre vonSeehofers Plan jedoch besonders betroffen. Er muss einenEU-Kompromiss zumindest in Aussicht stellen. Sonst sieht es schlechtaus für Merkel.