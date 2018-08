Rheinische Post: Kommentar / Ein Armutszeugnis für viele Bundesländer = VON BIRGIT MARSCHALL

Düsseldorf (ots) - Dass die Mehrheit der Kommunen ihre Steuern inder Phase der Hochkonjunktur seit 2012 teils stark erhöht hat, istein Armutszeugnis für den Staat als Ganzes. Unter den drei Ebenen desföderalen Staates trifft dieser Vorwurf aber vor allem dieBundesländer. Sie haben es nicht vermocht, schwächeren Kommunenausreichend zu helfen. Es gibt zwar in Nordrhein-Westfalen,Rheinland-Pfalz und anderen Ländern dafür besondere Programme. Dochdie verhinderten nicht, dass Städte und Gemeinden zusätzlich Grund-und Gewerbesteuer-Hebesätze in die Höhe trieben. Höhere Steuern sindaber gerade kein nachhaltiger Ausweg aus einer finanziellenSchieflage. Sie verschlechtern für Unternehmen und Bürger die ohnehinschon ungenügende Standortqualität einer Kommune - ein Teufelskreis.Der Vorwurf trifft die Länder umso mehr, als gerade sie höhereEtat-Überschüsse erzielen als der Bund. Steuerschätzungen machendeutlich, dass die Länder auch künftig mit höheren Einnahmen gesegnetsein werden. Der Bund hatte ihnen wiederholt Steueranteileabgetreten, so dass der Länderanteil etwa an der Umsatzsteuer heuteviel höher liegt als zu Beginn des Jahrzehnts. In dieser Lagereflexhaft nach weiteren Hilfen des Bundes zu rufen, grenzt anDreistigkeit.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell