Rheinische Post: Kommentar / Arbeitgeber müssen sich selbst hinterfragen = Von Kristina Dunz

Düsseldorf (ots) - Seit Jahren klagt die Wirtschaft überFachkräftemangel, die Politik bemüht sich um bessere Vereinbarkeitvon Beruf und Familie, flexible Arbeitszeiten sollen Mitarbeitern dasLeben erleichtern. Nichts davon hat den Mangel etwa an Technikern,Handwerkern oder Pflegekräften eingedämmt. Arbeitgeber sollten sicheinmal selbst fragen, ob es auch an ihnen liegen kann, dass es zwarimmer noch reichlich Arbeitslose und Auszubildende ohne Lehrstelle,aber zu wenig Interesse an guten und wichtigen Berufen gibt. Werdendie Menschen anständig bezahlt oder müssen sie noch nebenbei Geldverdienen? Haben Pfleger ausreichend Zeit, sich um Alte und Kranke zukümmern, oder hetzen sie nur noch durch einen ohnehin schonherausfordernden Arbeitsalltag? Erfahren Frauen wirklich dieWertschätzung für ihr Wissen und das Angebot flexibler Arbeitszeiten,dass sie nach der Geburt von Kindern gerne zurückkommen und sichwieder voll in den Beruf stürzen können? Der Wunsch nach "gezielterRekrutierung" von Fachkräften aus dem Ausland erinnert eher an einenMilitärapparat, der Soldaten mustert und einzieht. Schwervorstellbar, dass die Wirtschaft in einem Land wie Deutschland fürArbeitnehmer so unattraktiv sein soll.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell