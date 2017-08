Rheinische Post: Kommentar / Der Anti-Merkel-Protest = Von Gregor Mayntz

Düsseldorf (ots) - Schreien, pfeifen, stören - auch das gehört zumWahlkampf. Und manchmal provoziert es die Akteure, wie seinerzeitFrank-Walter Steinmeier auf dem Berliner Alexanderplatz, soleidenschaftlich und klar zu werden wie selten. Die massiveStörkulisse, die Angela Merkel nun in Sachsen und Thüringen erlebenmusste, ist inzwischen jedoch nicht mehr bloße Grölerei einigerHitzköpfe. Die mitgeführten Plakate zeigen, was dahinter steckt: Einesich hinter der AfD versammelnde Merkel-muss-weg-Bewegung, die inSachsen und Thüringen bereits jeden fünften Wähler anspricht. Indiesen Regionen steht die Anti-Merkel-Bewegung an der Schwelle zurVolkspartei. Mitfinanziert vom Steuerzahler in Form vonAbgeordnetenbüros. Das gegenseitige Misstrauen der Strömungen wirdüberlagert durch den gemeinsamen Hass auf Merkel. Die lässt das ansich abperlen, hält dem Protest vor, nicht zu wissen, wohin es gehensoll. Es ist zugleich der Beleg, dass Merkel auch im Jahre zwei nachder Flüchtlingskrise eine Antwort auf den dadurch entstandenenProtest noch nicht gefunden hat.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell