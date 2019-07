Rheinische Post: Kommentar / Angetreten für eine neue Autorität = Von Michael Bröcker

Düsseldorf (ots) - Man darf sicher sein, dass AnnegretKramp-Karrenbauer in den vergangenen Wochen tatsächlich die Parteials Vorsitzende führen und nicht ins Kabinett eintreten wollte (mansollte den Bürgern nicht mit Wortklauberei zu viel Arglosigkeitunterstellen). Doch man darf auch sicher sein, dass die CDU-Chefinihren Minister-Job nicht nur aus der Karriereperspektive sieht,sondern die gebeutelte Bundeswehr wirklich stärker in die Mitte derGesellschaft und in den Fokus der Politik rücken will.Ihre Agenda hat die Ministerin sprachlich ohne Hintertürvorgestellt: Die Bundeswehr braucht mehr Respekt im Land, mehrUnterstützung in der Gesellschaft und mehr Priorität in der Politik.Dazu gehört - nicht nur, aber eben auch - ein höheres Budget. Wenn esstimmt, dass die Bedrohungslagen, von Donezk bis zur Straße vonHormus, näher rücken. Wenn es stimmt, dass die Nato weiter dieunverrückbare Sicherheitsallianz ist. Und wenn richtig ist, dass dieSoldaten einer Parlamentsarmee maximalen Rückhalt brauchen, wenn siefür unseren Frieden und unsere Freiheit ihr Leben riskieren, dannmuss diese Koalition die chronische Unterfinanzierung der Truppebeenden.Es geht nicht darum, dem US-Präsidenten einen Gefallen zu tun. Esgeht um Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit. Die Bundeswehr hat einenAuftrag, der im Grundgesetz beschrieben ist, und einen Auftrag, zudem sie sich in der Nato verpflichtet hat. Die technische, personelleund materielle Ausstattung muss diesem Auftrag entsprechen. Dies istnicht der Fall. Die Zwei-Prozent-Frage könnte sich zum Casus Bellider Koalition entwickeln, der Linkspopulismus einer angeblichenplumpen Aufrüstung hat auch die SPD befallen. Darauf sollte esKramp-Karrenbauer ankommen lassen. Und Wort halten.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell