Rheinische Post: Kommentar / Angela Merkel, der deutsche Anti-Trump = Von Kristina Dunz

Düsseldorf (ots) - US-Präsident Donald Trump ist vieles.Milliardär, Golfspieler, Schauspieler. Aber er ist kein Politiker. Erspielt Spielchen mit erfahrenen Regierungschefs, Hoffnungsträgern undDiplomaten. Zum Frühstück auf Twitter eine Raketendrohung gegenRussland, zum Mittag ein paar Zeilen zur möglichen VernichtungNordkoreas, am Abend wieder alles anders. Alte, bewährte Strukturenfür Verhandlungen und Absprachen sind ihm ein Gräuel. Die UN, dieWTO, die EU. Er macht sein eigenes Ding. Unberechenbar. Der Stärkeregewinnt. Trump fühlt sich gut, wenn andere verlieren. Angela Merkelist das Gegenteil. Im Denken und Handeln. Oft kam die Kanzlerin mitschwierigen Charakteren klar. Mit Trump wird ihr das nicht gelingen.Sie ist auch nicht der Typ für "Auge um Auge". Sie will Augenhöhe.Für das transatlantische Bündnis ist der Konflikt mit demUS-Präsidenten, wohlgemerkt nicht mit dem Land, ein Desaster. Die EUmuss jetzt zusammenhalten, sich emanzipieren von den USA. Merkelhatte Trump zu seinem Amtsantritt an die westlichen Werte erinnert.Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie. Das fanden manchearrogant. Es war aber und bleibt genau richtig. Besser sie hältweiter dagegen. Gegen Trump.