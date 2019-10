Rheinische Post: Kommentar / Anführer des Aufstands = Von Frank Herrmann

Düsseldorf (ots) - Trumps Freunden gehen die Argumente aus. In derSache haben sie wenig zu entgegnen nachdem ein US-Diplomat in Kiewdokumentierte, was der Präsident stets bestritt: dass Trump von derUkraine nicht nur die Aufnahme von Ermittlungen gegen Joe Bidenverlangte, sondern auch die Freigabe auf Eis gelegter Militärhilfedavon abhängig machte. Statt die Substanz der Vorwürfe anzufechten,fechten sie nun das Verfahren an - und besetzen einen Raum, in demder Geheimdienstausschuss die nächste Zeugin der Ukraine-Sagavernimmt. Die Runde tagt - wenig ungewöhnlich - hinter verschlossenenTüren. Bei Trump-Fans wird daraus: Ein Staatswesen, das einemRebellen den Sieg über das Establishment nicht gönnt, bastelt aneinem Komplott, um den Helden zu stürzen. Es scheint das Fundamentder Verteidigungsstrategie eines Bedrängten zu sein: 2016 inszeniertesich Trump als Anführer eines Aufstands gegen eine Elite. 2019zeichnet er das Motiv nach. Ob es ihn heute vor der Amtsenthebungrettet, liegt an seinen Parteifreunden. Die tun sich schwer, sichabzuwenden, solange ihm die bislang so treue Basis die Rolle des vonder Elite Gejagten abnimmt.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell