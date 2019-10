Rheinische Post: Kommentar / Am goldenen Zügel des Bundes = Von Eva Quadbeck

Düsseldorf (ots) - Eine Debatte über Föderalismus ist für vieleMenschen eine Art Narkosemittel - langweilig, abstrakt und verworren.Dennoch ist die Frage, wie Aufgaben, Macht und Finanzmittel zwischenBund und Ländern verteilt werden, zentral für die Demokratie und fürunser Zusammenleben.In einer globalisierten Welt und einem geeinten Europa müssen dieRegionen stark sein, weil sie Identität stiften und die Heimatpflegen. Auch mit Blick auf das Bedürfnis der Menschen, von derPolitik wahrgenommen zu werden, ist eine klare Verantwortlichkeit vorOrt notwendig. Und wenn die Ministerpräsidenten beklagen, dass derBundesrat in Berlin nicht auf Augenhöhe behandelt werde, dann ist dasauch nicht von der Hand zu weisen. Dass sich die Ministerpräsidentender großen bevölkerungsreichen Bundesländer vom goldenen Zügel desBundes befreien wollen, ist nachvollziehbar.Allerdings werden sich die Probleme der Länder mit mehr Geld undmehr Entscheidungsbefugnis nicht in Luft auflösen. Wenn in einemBundesland Unterricht ausfällt, weil Lehrer fehlen, dann liegt das imZweifel an einer schlechten langfristigen Planung. Wenn in einemBundesland das Turbo-Abi erst eingeführt und dann wieder abgeschafftwird, dann ist nicht die Bürokratie aus Berlin verantwortlich. Undwenn für genehmigte Infrastrukturprojekte die Bundesmittel liegenbleiben, möge man nicht über den Bund klagen.Es lohnt sich also, die Debatte über Aufgaben und Verantwortung inder föderalen Republik noch einmal zu führen. Die Länder sollenkonkret die Politikfelder benennen, die sie gerne vom Bund übernehmenmöchten. Andererseits sollten sie bereit sein, in der Innen- undSicherheitspolitik Kompetenzen abzugeben, insbesondere in derBekämpfung von Terror und Schwerkriminalität.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell