Rheinische Post: Kommentar / Allein gelassen = Von Kirsten Bialdiga

Düsseldorf (ots) - Kaum ein Konzern ist so eng mit der deutschenGeschichte verknüpft wie Thyssenkrupp. Im Guten wie im Schlechten.Der Aufstieg Deutschlands zur Industrienation wäre ohne den 206 Jahrealten Stahlhersteller nicht möglich gewesen. Aber auch dieBeteiligung an den beiden Weltkriegen gehört zum historischenVermächtnis des Konzerns aus Essen. Ein politischer Konzern istThyssenkrupp auch heute noch, allein wegen seiner U-Boote. Um nichtsweniger als die Zukunft dieses Konzerns mit 156.000 Beschäftigtengeht es in diesen Tagen. Gibt Thyssenkrupp die Stahlsparte in dieHände des britisch-indischen Tata-Konzerns? Spaltet es dieStahlsparte ab, um Teile davon an die Börse zu bringen? Was bedeutetall dies für die Standorte im Land? Noch ist die Krupp-Stiftung dieHaupteignerin des Konzerns. Dass im Kuratorium zurzeit derMinisterpräsident keine Stimme hat, zeigt, wie lose die Verbindungzwischen Stiftung und Land inzwischen ist. Das ist keine guteNachricht, vor allem nicht für die Beschäftigten.