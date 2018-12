Rheinische Post: Kommentar / Alexa ohne Ausnahme = VON FLORIAN RINKE

Finanztrends Video zu



Düsseldorf (ots) - Es ist schon merkwürdig, dass ausgerechnet einKonzern, der täglich Millionen Bestellungen koordiniert und fürlogistische Brillanz berühmt ist, Probleme mit der Technik bekommt.Man sollte meinen, Amazon sollte anhand seiner Daten voraussagenkönnen, wie viele Nutzer intelligente Lautsprecher unter demWeihnachtsbaum liegen haben - und dann die intelligenteSprachsteuerung Alexa nutzen wollen. Doch egal, ob hinter denProblemen an Weihnachten nun Kapazitäts-Fehlkalkulationen, technischeDefekte oder etwas anderes (zum Beispiel ein Hackerangriff) stecken:Langfristig dürfen solche Fehler nicht auftreten. Es mag unerheblichsein, dass Nutzer an den Festtagen nicht per Sprachsteuerung einenTimer für die Pute im Ofen stellen konnten. Aber je mehr TechnikMenschen über Sprachbefehle regeln, umso notwendiger wird derenpermanente Verfügbarkeit: Herdplatten, Heizungen, Licht, Wasserhähne,Notrufe. Die Chancen sind gewaltig, weil sie beispielsweise Menschenmit körperlichen Behinderungen mehr Selbstständigkeit ermöglichen.Doch dafür muss die Technik funktionieren. Ausnahmslos.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell