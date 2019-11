Rheinische Post: Kommentar: Akzeptanz ohne pauschale Abstände // von Jan Drebes

Düsseldorf (ots) - Der Streit zwischen Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) undWirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ist vordergründig an den Plänenentbrannt, dass Windräder bereits zu fünf (geplanten) Häusern einen Abstand von1000 Metern einhalten müssen. Hinter dem Vorhaben aber steckt auch die Sorgevieler Unionsabgeordneter aus ländlichen Regionen, dass ihnen die Wähler zuHause die Hölle heiß machen könnten, sollten allzu lasche Regeln für den Ausbauder Windkraft beschlossen werden. Den wenigsten Bewohnern eines Dorfes odereines Neubaugebietes dürfte es Freude bereiten, wenn sich wenige Hundert Meterhinter dem Gartentor ein 200 Meter hohes Windrad dreht. Entsprechend groß istder Druck, die Stimmung ist aufgeheizt. Dem gegenüber stehen die kühlenBerechnungen etwa des Umweltbundesamtes, wonach die ehrgeizigen Ziele derBundesregierung beim Ausbau der erneuerbaren Energien mit Abstandsregeln schonheute hinfällig wären.Bislang hat sich die Koalition in ähnlichen Situationen mit einem Kompromissgerettet. Statt der jetzt angedachten Abstandsregel ab fünf Häusern könnten sichSchulze und Altmaier also auf zehn Häuser einigen, auf zwölf, sieben oder sonstwie viele. Das Problem in diesem Fall: Weder die kritischen Anwohner dürftendanach zufriedener sein noch die Energieexperten. Der Schlüssel liegt in derAkzeptanz. Die wird aber nicht mit Abstandsregeln erhöht, sondern mitBürgerbeteiligung an den Vorteilen einer Windkraftanlage. Merken dieBürgermeister, dass sie ihrer Gemeinde mit einer solchen Anlage vieleAnnehmlichkeiten im Alltag bescheren können, werden sie für die Projekte werben- und keine Stimmung gegen die Abgeordneten vor Ort machen. Verhindert dieBundesregierung solche Projekte aber mit einer pauschalen Abstandsregel, gehtsie den falschen Weg.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell