Rheinische Post: Kommentar / Akte Antisemitismus = Von Gregor Mayntz

Düsseldorf (ots) - Im Bundestag haben die Politiker mal wieder einbeeindruckendes Zeugnis für Israel und gegen Antisemitismus abgelegt.70 Jahre Israel waren dem Parlament Anlass für eine Debatte zurbesten Sitzungszeit. Da gab es keinen, der das Existenzrechtbezweifelte, niemanden, der nach dem Holocaust die besondereVerantwortung Deutschlands vergaß. Dieser Befund hundertprozentigerverbaler Übereinstimmung scheint umso verblüffender, als derBundestag so viele politische Strömungen von links bis rechtsaufweist wie selten zuvor. Wie passt das zu verbreiteterFundamentalkritik an Israel und Antisemitismus in der Bevölkerung?Einen Hinweis liefert das Abstimmungsverhalten. Da mochten die Linkendie hehren Absichten pro Israel und contra Antisemitismus nichtmittragen. Enthaltung! Zu einem solchen Bekenntnis! Darin spiegelnsich wachsende Teile des gesellschaftlichen Alltags: Grundsätzlichhat kaum jemand etwas gegen Juden, aber wenn es um spontanesEintreten gegen konkreten Antisemitismus geht, schalten zu viele aufEnthaltung.