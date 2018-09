Rheinische Post: Kommentar / Die AfD muss beobachtet werden = VON KRISTINA DUNZ

Düsseldorf (ots) - Die Forderung nach einer Beobachtung der AfDdurch den Verfassungsschutz ist berechtigt. Zwar stellen sichAfD-Mitglieder derart offen gegen die liberale Ordnung, dass es garkeinen Geheimdienst braucht, um das aufzudecken. Man muss nur Zeitunglesen. Aber das, was man so erfährt, lässt Sorgen aufkommen, dass esnur die Spitze des Eisbergs ist. Deshalb muss der Staat noch vielgenauer hinsehen. Immer wieder werden Grenzüberschreitungen bekannt.Wie die, dass Mitglieder einer AfD-Besuchergruppe aus dem Wahlkreisder AfD-Fraktionschefin Weidel während eines Besuches derKZ-Gedenkstätte Sachsenhausen die Existenz von Gaskammern in Zweifelzogen. Wie das Gerede von Weidels Amtskollegen Gauland, der nach denfremdenfeindlichen Aufmärschen in Chemnitz erst sagt: "Wenn einesolche Tötungstat passiert, ist es normal, dass Menschen ausrasten."Und als die Lage weiter eskaliert ist, erklärt, das Ausrasten seilegitim, aber nicht, dass Menschen gejagt würden. Konsequenzen hatseine geistige Brandstiftung für ihn nicht, aber für das Land. DerVerfassungsschutz hat jedoch nur einen kleinen Part. Wirkungsvollerist die Botschaft, wie es sie bei dem Open-Air-Konzert gegen Rechtsgeben wird: Wir sind mehr.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell