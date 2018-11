Rheinische Post: Kommentar: Die AfD im Glashaus

Düsseldorf (ots) - Die AfD wird nicht müde zu betonen, dass sieeine junge Partei ist. Damit rechtfertigt sie etwa, dass sie keinschlüssiges Rentenkonzept besitzt oder auf andere drängende Fragenkeine Antworten hat. Die AfD ist jung, da will sie anders sein alsdie Alten. Sie will, unter anderem, CDU, SPD und Co. raus aus denHinterzimmern und rein in die Rechtsstaatlichkeit führen, wie AliceWeidel zu sagen pflegt. Eine lustige Idee. Dringender erscheintnämlich, dass die AfD diese Richtung einschlägt. Die Finanzen derpopulistischen Rechtsextremen sind weder transparent noch offenbarmit den Gesetzen dieser Republik zu vereinen. Man wüsste gern, welcheQuellen der AfD noch Geld überweisen und wie viel. Man wüsste gern,was die Partei mit solchem Geld anstellt. Man wüsste gern, wer dortwelche Interessen verfolgt. Und warum. Allein um dies zu klären,würde sich vermutlich eine Beobachtung durch den Verfassungsschutzlohnen. Die AfD pflegt ein Saubermann-Image und wirft anderen vor,korrupt zu sein. Kindern sagt man: Wer im Glashaus sitzt, soll nichtmit Steinen werfen. www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell