Rheinische Post: Kommentar / Ärgerliche Islam-Debatte = Von Birgit Marschall

Düsseldorf (ots) - Das Ärgerliche an der Islam-Debatte ist, dasssie so wenig zielführend und unpräzise geführt wird. Denn was wollenPolitiker mit dem Satz "Der Islam gehört nicht zu Deutschland" sagen?Dass der Islam in Deutschland nicht mehr praktiziert werden soll?Dass Moscheen geschlossen werden müssen? Dass alle Muslimeausgewiesen werden sollten? Zu Recht weisen CDU-Politiker wieWolfgang Schäuble darauf hin, dass diese von der Schwesterpartei CSUgeführte Debatte kontraproduktiv ist, weil sie einerseits dieGesellschaft spaltet und andererseits keinerlei praktische Relevanzhat. Seehofer und die CSU haben sich offenbar entschieden, demOriginal, der AfD, hinterherzurennen. Ihr Kalkül, so der AfD Wählerabzujagen, wird aber nicht aufgehen, solange die AfD Erfolge wiediesen feiern kann. Zugleich werden Muslime ausgegrenzt. Das istkontraproduktiv für ihre Integration und den Erhalt des innerenFriedens. Mit anderen Worten: Seehofer gefährdet eben diesen, ersorgt sogar für zunehmende Unsicherheit. Eigentlich wäre die Aufgabedes Innenministers genau das Gegenteil.