Rheinische Post: Kommentar / Achse der Not = VON GEORG WINTERS

Düsseldorf (ots) - Die Milliardenhilfe aus Katar für die Türkeiist ein symbolischer Akt, der in erster Linie dazu dienen soll, dieFinanzmärkte zu beruhigen und neues Vertrauen in die türkischeWährung zu schaffen. Mit der Erholung der Lira ist das gelungen, aberdie Probleme auf dem Bosporus sind damit nicht gelöst. Wohin die 15Milliarden Dollar Soforthilfe aus Doha fließen sollen, weiß niemand,weil Investitionsprojekte sich bekanntlich nicht über Nachtanschieben lassen. Außerdem decken sie gerade mal zehn Prozent desjährlichen Finanzierungsbedarfs der Türkei. Ankara brauchtgleichzeitig dringend den Schulterschluss mit Europa. Und das darfsich gar nicht verweigern, weil es selbst ein valides Interesse aneiner wirtschaftlich gesunden Türkei haben muss.Katar und die Türkei spielen mit dem Feuer. In Donald TrumpsWahrnehmung sind jene, die sich mit Amerikas Feinden einlassen, eineAchse der Bösen, und das ist für beide gefährlich. Will die Türkeiwieder zu einer echten politischen Einflussgröße in der Regionwerden, muss sie sich irgendwann den Saudis zu- und von den Katarisabwenden. Doha unterstützt mit der Türkei und Iran gleich zweiLänder, die von den Amerikanern sanktioniert werden. Beide sindpolitisch isoliert. Das kann nicht so bleiben. Insofern ist die Achseder Bösen eine Achse der Not und auf Zeit.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell