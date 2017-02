Rheinische Post: Kommentar / Die Abu-Sayyaf-Mörder = Von Martin Kessler

Düsseldorf (ots) - Das deutsche Segler-Paar, das von derAbu-Sayyaf-Bande ermordet wurde, war auf Abenteuerreise unterwegs.Wer im Südchinesischen Meer segelt, der macht keinen Mittelmeer-Törn.Warum die beiden nach einer ersten Entführung erneut dorthin fuhren,wissen nur sie. Die brutale Ermordung, zuerst der Frau bei derEntführung, dann des Mannes nach mehrmonatiger Gefangenschaft, istaber kein Ereignis, das man mit den harten Worten "selbst Schuld"quittieren darf. Das Verbrechen ist auch eine Aufforderung an unsereGesellschaft, sich mit der verheerenden Gewalt in diesem Teil derErde nicht abzufinden. Egal, ob die islamistischen Banditen mordenoder der philippinische Präsident Duterte Tausende tatsächliche odervermeintliche Drogendealer erschießen lässt: Aufgabe der deutschenPolitik muss es sein, sich auch auf den Philippinen für dieDurchsetzung von Demokratie und Menschenrechten einzusetzen. Das istein langer und umständlicher Kampf, der politisch und polizeilich zuführen ist. Wegschauen ist da leichter, aber am Ende schlimmer.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell