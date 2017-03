Rheinische Post: Kommentar: Absurde Bankgebühr

Düsseldorf (ots) - Das ist absurd: Ausgerechnet Obdachlose undFlüchtlinge, die es sich kaum leisten können, sollen bei Banken fürein Konto mehr zahlen als Normalkunden. Denn für sie, denen ohneEinkommen, Wohnsitz und Arbeitsplatz die Basis fürs Konto fehlte, wardas Basiskonto ja gedacht. Die Argumentation der Banken ist scheinbarlogisch: Das Basiskonto löst mehr Aufwand aus, weil mehr Beratung,Hilfestellung und Prüfung nötig ist. Was Deutsche Bank, Postbank undSparkasse Holstein aber nicht beantworten können, ist die Frage,warum Teile der Konkurrenz es schaffen, so ein Konto unentgeltlichanzubieten, während sie selbst zwischen sechs und neun Euro im Monatverlangen. Das erweckt entweder den Eindruck von Gebührenschneidereioder den Verdacht, die teuren Banken wollten sich lästige Klientel,die ihnen per Gesetz aufs Auge gedrückt wurde, vom Hals schaffen. DenKardinalfehler hat aber schon der Gesetzgeber gemacht. Eine Pflichtzum Basiskonto-Angebot hätte es nur für bedürftige Kunden gebendürfen. Das Gesetz gehört dringend auf den Prüfstand.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell