Rheinische Post: Kommentar / Abstimmung über Italiens Platz in der EU = Von Matthias Beermann

Es gibt Nachrichten, da weiß man nicht sogenau, ob man sich über sie freuen soll oder nicht. Dass ItaliensStaatspräsident Sergio Matarella die Notbremse gezogen hat, um dieErnennung des virulenten Euro- und Deutschland-Kritikers Paolo Savonazum Finanzminister zu verhindern, ist ja erst einmal eine gute Sache.Und Carlo Cottarelli, der jetzt eine Übergangsregierung bilden soll,gilt als besonnener Wirtschaftsexperte. Zugleich aber droht dieseEntscheidung die Stimmung gegen das "Establishment", gegen "Brüssel"und auch gegen das "arrogante Deutschland" in Italien noch weiteranzufachen. Denn ob es einem nun schmeckt oder nicht: Die beidenpopulistischen Parteien, die da bei der Regierungsbildung abgeblitztsind, haben eine deutliche Mehrheit hinter sich. Daran werden auchNeuwahlen wohl nichts ändern, eher im Gegenteil. Es droht nun einevon Hetzparolen vergiftete Abstimmung über Italiens Platz in der EU.Und darauf müssen gerade wir hierzulande besonnen reagieren. DeutschePolitiker sollten es sich verkneifen, die Italiener ständigöffentlich zu belehren. Es gibt andere, bessere Wege, einer künftigenRegierung in Rom klarzumachen, dass finanzielle Solidarität in der EUkeine Einbahnstraße ist.