Rheinische Post: Kommentar: Abgerechnet wird zuletzt

Düsseldorf (ots) - Bislang sind Armin Laschet (CDU) und ChristianLindner (FDP) sich bei ihren Koalitionsverhandlungen in fast allenPunkten einig: NRW soll mehr Polizei, mehr Lehrer, mehr Geld fürschnellere Baustellen und Hochschulen, schnelleres Internet undbesser ausgestattete Schulen bekommen. Zugleich sollen die Bürgerganz sicher bei der Grunderwerbsteuer und die Wirtschaft nachMöglichkeit bei der Gewerbesteuer entlastet werden. Allerdings habendie wohlklingenden Zwischenergebnisse, die CDU und FDP demonstrativgut gelaunt gleich mehrmals pro Woche verkünden, einen Haken: Alles,was strittig ist, wurde bislang verschoben. Auch die Kosten vielerangekündigter Vorhaben sind unbekannt. Gut möglich, dass CDU und FDPbeim Nachrechnen so manches Projekt auf eine sehr lange Bank schiebenmüssen. Die bisherigen Ankündigungen sagen also noch wenig über dieQualität des neuen Koalitionsvertrages aus. Werthaltig sind nurVersprechen, die mit einem Datum für die Umsetzung und auch einemPreisschild versehen sind. Abgerechnet wird zuletzt.