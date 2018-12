Rheinische Post: Kommentar / 2019 - ein gutes Jahr für die Streichung des Soli = VON ANTJE HÖNING

Finanztrends Video zu



Düsseldorf (ots) - Auf den ersten Blick läuft es rund in derdeutschen Wirtschaft: Der Aufschwung geht ins zehnte Jahr, in vielenRegionen herrscht Vollbeschäftigung, die Löhne steigen. Doch nachgroßer Bescherung ist den Firmen nicht zumute. Denn die Aussichtensind wenig festlich, zu groß sind Irrationalitäten undUnsicherheiten: Ein harter Brexit ist nicht vom Tisch, jeder Tweetvon Donald Trump kann den Handelskrieg wieder anheizen, Italienbleibt ein Krisenherd. Die Stimmung ist bereits schlechter als dieLage. Die Frage ist nur, ob es zu einem üblichen Abschwung oder einerscharfen Rezession kommt. Umso wichtiger ist es, sich jetzt zuwappnen. Dazu gehört eine Steuerreform. Schon jetzt gibt es nur einIndustrieland, nämlich Belgien, in dem die Abgabenlast noch höherliegt als bei uns. Die USA verschärfen mit ihrer Steuerreform denStandortwettbewerb, obwohl sie sich diese kaum leisten können. ErsterSchritt einer umfassenden Reform sollte die Abschaffung des Soli 2019sein. Was soll das Theater um einen schrittweisen Abbau, das diegroße Koalition aufführt? Hier geht es nicht um Geschenke für "dieReichen", sondern um Entlastung für Mittelschicht und Mittelstand. 30Jahre Mauerfall ist doch der beste Anlass, um das Notopfer Ost zustreichen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell