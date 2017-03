Düsseldorf (ots) - Der 16 Jahre lang erfolgreichste NordischeKombinierer bei Weltmeisterschaften, der Norweger Bjarte Engen Vik,ist nach seiner Ablösung durch Johannes Rydzek voll des Lobes überden Deutschen. "Johannes ist ein kompletter Athlet und ein würdigerNachfolger als Rekordhalter", sagte der 46-Jährige der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Vik hatte zwischen1995 und 2001 fünf Gold- und drei Silbermedaillen beiWeltmeisterschaften gewonnen. Außerdem wurde er 1998 in NaganoDoppel-Olympiasieger und gewann zweimal den Gesamtweltcup. Rydzek warvor dem abschließenden Team-Sprint am Freitag dank seiner bislangdrei Goldmedaillen bei der WM in Lahti in der WM-Rekordliste mit nunfünf Gold-, vier Silbermedaillen und einer Bronzemedaille an Vikvorbeigezogen Geht es nach dem Norweger, hat die Leistung derdeutschen Kombinierer im laufenden Weltcup die Sportart nachhaltigverändert. "Was sie leisten, ist wirklich erstaunlich. Sie haben neueStandards gesetzt, im Springen wie im Laufen", sagte Vik.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell