Rheinische Post: Kollabierte Soldaten waren auch Opfer von Straf-Märschen

Düsseldorf (ots) - Die Bundeswehrmärsche von Munster, diezahlreiche Soldaten zum Kollabieren brachten und zum Tod einesOffizieranwärters (OA) führten, haben nach Informationen der inDüsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe) zum TeilStrafcharakter gehabt. "Die betroffenen OA legten dabei eine Streckevon insgesamt sechseinhalb Kilometern, streckenweise im Laufschrittzurück", heißt es in einer der Zeitung vorliegenden Unterrichtungdes Ministeriums für die Obleute des Verteidigungsausschusses. Danachwar vor dem im Dienstplan vorgesehenen Eingewöhnungsmarsch zweizusätzliche Märsche befohlen worden. Einige der Soldaten hätten beimRückmarsch zum Ausbildungsort "ergänzend Liegestütze absolvieren"müssen. Die Zusatzmärsche seien angesetzt worden, "um fehlendeAusrüstungsgegenstände in der Kaserne zu ergänzen", heißt es weiter.Auch die Anzahl der von Gesundheitsproblemen betroffenen Soldaten istgrößer als zunächst angenommen. "In Summe traten nach jetzigenErkenntnissen bei insgesamt elf Soldatinnen/Soldaten Beschwerden zuunterschiedlichen Zeitpunkten sowie in unterschiedlichen Qualitätenauf. Tragische Folgen hatte bereits der erste Zusatzmarsch: 150 Metervor Erreichen des Zieles kollabierte ein Soldat. Er starb Tage späterim Krankenhaus. Ein weiterer brach vor dem Ende des zweitenZusatzmarsches zusammen. Nach einer Erstversorgung und einerVerlegung per Rettungshubschrauber ins Bundeswehrkrankenhaus nachHamburg ist er "leider immer noch in kritischem Zustand", berichtetdie Bundeswehr dem Ausschuss. Aus den Befragungen von Teilnehmernerfuhr ein Untersuchungsteam, dass auch eine Soldatin während deszweiten Marsches einmal und während des dritten Marsches zweimal"kurzzeitig benommen und nicht ansprechbar" gewesen sei. FünfOffizieranwärter hätten während und nach den Märschen mit Schmerzenim Unterschenkel, mit Knieverletzungen, Bauch- und Fußschmerzen zutun gehabt. Zwei mussten aufgrund von Verletzungen ("Sturz auf dasKnie") den dritten Marsch abbrechen. Zwei weitere, ins Krankenhauseingelieferte Marschteilnehmer haben inzwischen eine drei- bissechswöchige "Abschlussbehandlung" begonnen. Die Bundeswehr habekeine Erkenntnisse über einen Konsum von verbotenen Substanzen, heißtes in dem Bundeswehr-Bericht.