Rheinische Post: Kölner Polizeipräsidium schaltet wegen gefälschten Minister-Erlasses Staatsanwaltschaft ein

Düsseldorf (ots) - Das Polizeipräsidium Köln will den gefälschtenInnenminister-Erlass, der an das Kölner Polizeipräsidium adressiertwar, von der Justiz untersuchen lassen. "Wir haben das Schreibensofort unserem zuständigen Kommissariat gegeben und werden von derStaatsanwaltschaft prüfen lassen, inwieweit das strafrechtlich zubewerten ist ", sagte Kölns Polizeipräsident Uwe Jacob der inDüsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). "Dashabe ich in dieser Form noch nicht erlebt. Da soll den Flüchtlingenübel mitgespielt werden", sagte Jacob.