Rheinische Post: Koalitionsexperten beraten über Verbot von Apotheken-Versandhandel

Düsseldorf (ots) - Im Streit zwischen BundesgesundheitsministerHermann Gröhe (CDU) und dem Koalitionspartner SPD über das von Gröhegeplante Verbot des Apotheken-Onlinehandels soll ein Gespräch mitBranchenvertretern in dieser Woche eine Einigung näherbringen. NachInformationen der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Montagausgabe) wollen sich der für Gesundheitspolitik zuständigeUnionsfraktionsvize Georg Nüßlein (CSU) und der Gesundheitsexperteder SPD-Fraktion, Karl Lauterbach, an diesem Donnerstag mitVertretern der stationären Apotheken sowie der deutschen undeuropäischen Online-Apotheken in Berlin treffen. Während Gröhe einenGesetzentwurf vorlegte, um den Online-Handel mit rezeptpflichtigenArzneien zu verbieten, will Lauterbach daran festhalten. "Ich bingegen ein Verbot des Versandhandels", sagte der SPD-Politiker der"Rheinischen Post". Dieser habe insbesondere für Menschen mitchronischen Krankheiten wichtige Vorteile, da manche Präparate vonden stationären Apotheken nicht vorgehalten werden könnten. Zudemwürden diese Patienten von erheblichen Preisvorteilen profitieren."Um die flächendeckende Versorgung mit Apotheken nicht zu gefährden,sollten andere Dienstleistungen wie beispielsweise die Beratungbesser vergütet werden", sagte Lauterbach. Bisher sei gute Beratungfür die Apotheker finanziell ein Minusgeschäft, so der SPD-Politiker.Gröhe erhöhte nun den Druck für ein Verbot: "Wir werden noch vor derBundestagswahl ein Gesetz verabschieden", sagte er.Kontext:Bundesgesundheitsminister Gröhe reagiert mit seinem Gesetzvorhabenauf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom vergangenenOktober, wonach es ausländischen Versandapotheken ausdrücklicherlaubt bleibt, ihren Kunden Preisnachlässe auch auf rezeptpflichtigeMedikamente zu gewähren. Damit könnten DocMorris und Co. dendeutschen Patienten die Zuzahlung weiterhin ganz oder teilweiseerlassen. In Deutschland können niedergelassene Apotheker dagegenkeine Rabatte gewähren, da eine Preisbindung gilt und sie eineZuzahlung pro Packung von fünf oder zehn Euro bei Kassenpatienteneinfordern müssen. Gröhe und die Apotheker-Verbände fürchten wegendieser Wettbewerbsnachteile um die Existenz von Apotheken, vor allemin ländlichen Gebieten.