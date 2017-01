Rheinische Post: Koalition verständigt sich auf verschärftes Vorgehen gegen Hasskommentare

Düsseldorf (ots) - Die Regierungskoalition hat sich auf einverschärftes Vorgehen gegen Hasskommentare und Falschmeldungen inSozialen Medien verständigt. Das berichtet die in Düsseldorferscheinende "Rheinische Post" unter Berufung auf ein Gesprächzwischen Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) undBundesjustizminister Heiko Maas (SPD). Die Koalition will künftigdarauf bestehen, dass Facebook, Twitter und Co. leicht zugänglicheBeschwerdestellen vorhalten und innerhalb von 24 Stunden reagieren -sonst droht ihnen eine empfindliche Strafzahlung. "Das Bußgeld musswirken und im Zweifel auch weh tun", sagte Kauder der Zeitung.Facebook und andere Plattformen seien ihren gesetzlichenVerpflichtungen in Deutschland zu wenig nachgekommen, wenn es darumgehe, Hasskommentar und sogenannte Fake-News mit verleumderischenCharakter zu löschen. Deshalb müsse nun nachjustiert und dieEinhaltung klarer Fristen verlangt werden. "Wir erwarten, dass sichdie Löschpraxis von Facebook deutlich verbessert", sagte Maas derZeitung. In den kommenden Wochen werde durch ein externes Monitoringdie Praxis des Löschens ausgewertet. "Wenn dann noch immer zu wenigestrafbare Inhalte gelöscht werden, müssen wir dringend rechtlicheKonsequenzen ziehen", kündigte der SPD-Politiker an. Nach den Wortenvon Kauder geht es vor allem darum, die Fairness im kommendenBundestagswahlkampf zu erhalten. "Zustände, wie wir sie zuletzt imamerikanischen Präsidentschaftswahlkampf erlebt haben, dürfen inDeutschland nicht einreißen", erläuterte der CDU-Politiker.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell