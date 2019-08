Rheinische Post: Klöckner will Maßnahmen gegen Grundwasserbelastung durch Gülle verschärfen

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

Finanztrends Video zu Klöckner



mehr >

Düsseldorf (ots) - Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner(CDU) will angesichts der drohenden Millionenstrafen derEU-Kommission wegen zu hoher Nitritbelastung des Grundwassers durchGülle Maßnahmen zur Reduktion verschärfen. Ferner sollen fragwürdigeGülle-Importe aus den Niederlanden überprüft werden. "WeitereMaßnahmen sind notwendig, die zu einer geringeren Nitratauswaschungführen", sagte Klöckner der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag).Gülle in Regionen mit intensiver Tierhaltung müsse besser verwertetwerden, zum Beispiel in Biogasanlagen. Die regionale Wirtschaft seigefordert, einen Beitrag zu leisten, die Landwirte könnten denInvestitionsbedarf allein nicht stemmen. Klöckner kündigte zugleichan: "Zudem werden wir uns auch anschauen, wie die Aufnahme von Güllein Grenzgegenden zu den Niederlanden abläuft. Die teilweise obskurenAbnehmeradressen werden wir überprüfen." Die EU hat Deutschland eineletzte Frist gesetzt, die am 25. September ausläuft. Ende Augustreisen Klöckner und Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) nachBrüssel.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell