Rheinische Post: Klöckner rechnet nach Wahl von Kramp-Karrenbauer zur CDU-Chefin mit Stabilität in der Regierung

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

Düsseldorf (ots) - Nach der Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauerzur CDU-Chefin rechnet Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner mitStabilität in der großen Koalition. "Wir haben den Parteivorsitzgewählt und nicht über die künftigen Kabinettssitzungen entschieden",sagte Klöckner der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). "In derRegierung arbeiten wir auf Grundlage des Koalitionsvertrages, wirChristdemokraten sind vertragstreu", betonte die CDU-Vize-Chefin. Inder Partei werde es darum gehen, deutlich zu machen, was CDU pur sei- ohne Koalitionsdisziplin.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell