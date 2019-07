Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

Düsseldorf (ots) - Angesichts von Dürre und Waldsterben machtBundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) Druck auf dasSPD-geführte Finanzministerium, schnell Mittel aus dem Klimafonds fürdie Wiederaufforstung von Wäldern auszuzahlen. "Wir brauchen massivGeld aus dem Klimafonds, über eine halbe Milliarde Euro, um wiederaufzuforsten", sagte Klöckner der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Donnerstag) zur Mahnung des Umweltverbandes BUND am Mittwoch,Laubmischwälder anzubauen. Klöckner erklärte, neue Bäume -standortangepasste Baumsorten - und Mischwälder müssten gepflanzt undSchadholz müsse abtransportiert werden. "Bäume, die heute eingehenund die wir nicht nachpflanzen, fehlen morgen." Die CDU-Politikerinsagte an die Adresse des SPD-geführten Finanzministeriums: "Wer esmit dem Klimaschutz und der Nachhaltigkeit ernst meint, muss jetztbereit sein, öffentliches Geld in die Hand zu nehmen."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell