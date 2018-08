Rheinische Post: Klingbeil ruft Merkel zu Bekenntnis bei Rente auf

Düsseldorf (ots) - SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat dieBundeskanzlerin und CDU-Vorsitzende Angela Merkel dazu aufgerufen,sich klar zum Renteneintrittsalter zu äußern. "Das einzige, was derUnion beim Thema Rente einfällt ist, dass die Leute länger arbeitensollen", sagte Klingbeil der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Montag). Das sei mit der SPD nicht zu machen. "Ich erwarte hier eineklare Aussage der Union, auch von ihrer Vorsitzenden, ob sie wirklichwill, dass die Menschen in Deutschland bis 68 oder noch längerarbeiten", sagte Klingbeil. Er stellte sich zudem hinter eineForderung von SPD-Haushaltsexperte Johannes Kahrs nachSteuererhöhungen zur Finanzierung der Rente. "Eine stabile Rente mussvon der gesamten Gesellschaft finanziert werden - da müssen wir dannauch über einen höheren Steuerzuschuss reden", sagte derSPD-Generalsekretär. Er rief die Union dazu auf, "ihreVerweigerungshaltung bei Fragen der sozialen Gerechtigkeit"aufzugeben. "Wir wollen die Rente stabilisieren, auch damit dieMenschen in Deutschland wissen, dass sie sich auf den Staat verlassenkönnen." Das sei eine Frage der politischen Prioritätensetzung, sagteKlingbeil.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell