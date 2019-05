Rheinische Post: Klingbeil mahnt weitere Investitionen und Ausgaben für Sozialpolitik an

Düsseldorf (ots) - Trotz der abflauenden Konjunktur und dererwarteten Steuermindereinnahmen hat SPD-Generalsekretär LarsKlingbeil weitere Investitionen und Ausgaben für Sozialpolitikangemahnt. "Investitionen in den sozialen Zusammenhalt unsererGesellschaft müssen weiter möglich bleiben", sagte Klingbeil derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch). Es gebe eine Mehrheit inder Mitte der Gesellschaft, die mittlerweile über zentrale sozialeFragen wie bezahlbaren Wohnraum diskutiere. "Die lassen wir als SPDdamit nicht alleine", sagte Klingbeil. Er erwarte mehr Konflikte mitder Union. "Klar ist, dass wir in den kommenden Monaten eineZuspitzung in der Bundesregierung erleben werden", sagte Klingbeil.Die Union rufe nach Steuersenkungen und wolle den Soli selbst fürSuperreiche abschaffen. "Und wir als SPD gehen konsequent den Weg vonsozialem Zusammenhalt, etwa durch die Grundrente und beiZukunftsinvestitionen in die digitale Infrastruktur sowie inBildung", sagte Klingbeil. Die konkreten Zahlen der Steuerschätzungan diesem Donnerstag gelte es abzuwarten, so der SPD-Politiker.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell