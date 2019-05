Rheinische Post: Klingbeil: Kramp-Karrenbauer zu rückwärtsgewandt für das Kanzleramt

Düsseldorf (ots) - SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat derCDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer einen rückwärtsgewandtenKurs vorgeworfen und ihr Chancen auf das Kanzleramt abgesprochen."Ich sehe nicht, dass jemand, der so rückwärtsgewandt agiert,Kanzlerin in diesem Land werden kann", sagte Klingbeil derDüsseldorfer "Rheinischen Post". Es sei offensichtlich, wohin es mitder CDU unter der neuen Chefin gehe: zurück und nach rechts, soKlingbeil. Tagelang habe sie sich zudem an Juso-Chef Kevin Kühnertwegen dessen Sozialismus-Äußerungen festgebissen. "Angela Merkel istdeutlich souveräner mit solchen Situationen umgegangen", sagteKlingbeil. Von der eigenen Partei verlangte er mehr Einigkeit in derDebatte. "Was einer Partei schadet, ist fehlende Geschlossenheit. Undda waren einige Tweets und Kommentare in den letzten Tagen nichtunbedingt hilfreich", sagte Klingbeil.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell