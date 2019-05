Rheinische Post: Klimaschutz: Baerbock fordert von Kanzlerin Zustimmung zur Macron-Initiative

Düsseldorf (ots) - Grünen-Chefin Annalena Baerbock hatBundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dazu aufgefordert, sich derInitiative von Frankreich und anderen EU-Ländern für einklimaneutrales Europa anzuschließen. "Bundeskanzlerin Merkel musssich an diesem Dienstag klar und deutlich der Initiative der achtEU-Länder anschließen, die ein klimaneutrales Europa bis 2050anstreben", sagte Baerbock der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Dienstag). "Dafür muss die Bundesregierung endlich einKlimaschutzgesetz auf den Weg bringen, mit klaren Vorgaben für einenKohleausstieg und eine Bepreisung für CO2", so die Grünen-Chefin.Kanzlerin Merkel wird an diesem Dienstag beim PetersbergerKlimadialog in Berlin sprechen. "Die Zeiten, wo andere Staaten zumPetersberger Klimadialog gereist sind mit der Erwartung, dassDeutschland Ideen für den Klimaschutz präsentiert, sind leidervorbei", kritisierte Baerbock. "Jetzt laufen wir anderen Ländernhinterher."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell