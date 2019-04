Rheinische Post: Klaus Allofs: Thomas Röttgermann ist eine sehr gute Wahl von Fortuna Düsseldorf

Düsseldorf (ots) - Fußball-Manager Klaus Allofs beglückwünschtBundesligist Fortuna Düsseldorf zur Verpflichtung von ThomasRöttgermann als neuem Vorstandschef. "Das ist eine sehr gute Wahl vonFortuna", sagte der 62-Jährige der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Dienstag). Allofs arbeitete von November 2012 bis Dezember 2016 mitdem 58-jährigen Röttgermann als Geschäftsführer-Duo beim VfLWolfsburg zusammen. "Es war eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit.Wir haben viele Dinge beim VfL vorangetrieben. Thomas hat auchgeholfen, den VfL international breiter aufzustellen", sagte Allofs.Der Fortuna-Aufsichtsrat hatte dem bisherigen Vorstandschef RobertSchäfer sein Vertrauen entzogen und arbeitet an einer sofortigenTrennung. Schäfers Vertrag läuft noch bis Ende Juni 2021. Am Montagbestätigte Fortuna die Verpflichtung Röttgermanns, der vor seinerZeit in Wolfsburg bereits Marketingmanager beim SC Preußen Münsterund Borussia Mönchengladbach war.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell