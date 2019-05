Rheinische Post: Kinderärzte begrüßen Spahns Vorstoß für Impfpflicht

Düsseldorf (ots) - Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärztehat den Vorstoß von Gesundheitsminister Jens Spahn für eineImpfpflicht gegen Masern begrüßt. "Wir unterstützen das Vorhaben desGesundheitsministers ausdrücklich", sagte der Bundessprecher desVerbands, Hermann Josef Kahl, der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Montag). "Wir brauchen aber eine generelle Impfpflicht, um nicht nurbei Masern die kritischen 95 Prozent zu erreichen und diese Krankheitendlich ausrotten zu können." Wichtig sei dabei insbesondere, dasssich auch Ärzte, ihre Mitarbeiter, Hebammen sowie das Personal inSchulen und Kitas vollständig gegen alle gängigen Krankheiten impfenlasse, sagte Kahl. Er forderte zudem die Einführung einesImpfregisters. "Auch wenn jetzt eine Pflicht nötig ist, wäre dermittelfristig elegantere Weg ein nationales Impfregister. Dannbekämen die Menschen Erinnerungen an aufzufrischende Impfungen",sagte Kahl. Als Hauptproblem machte er nicht Impfgegner sondernschlecht nachgehaltene Impftermine aus. "Das größte Problem sindheute nicht die Impfgegner. Die Impfquote ist vor allem wegen desschlechten Terminmanagements zu gering", sagte Kahl. Bei jedemArztbesuch solle künftig der Impfpass mitgenommen werden. DasPhänomen sogenannter Masernpartys, bei denen Eltern gesunde Kindermit infizierten Kindern zusammenbringen, verurteilte er scharf."Masernpartys grenzen an Körperverletzung. Sie gehören zu demDümmsten, was man seinen Kindern antun kann", sagte Kahl.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell