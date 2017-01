Rheinische Post: Kieler Institutschef Snower warnt vor Handelskrieg

Düsseldorf (ots) - Der Präsident des Kieler Instituts fürWeltwirtschaft (IfW), Dennis Snower, hat angesichts der Ankündigungendes designierten US-Präsidenten Donald Trump vor einem neuenweltweiten Handelskrieg gewarnt. "Die Gefahr eines Handelskriegsbesteht", sagte Snower der in Düsseldorf erscheinenden "RheinischenPost" (Dienstagausgabe). "Wenn die USA zum Beispiel Schritte gegendie deutsche Autoindustrie unternehmen, würde das wahrscheinlichGegenmaßnahmen der EU nach sich ziehen", warnte Snower. Würden dieUSA Strafzölle für importierte Autos einführen, müssten sie dies ausrechtlichen Gründen für alle Fahrzeugtypen einer Kategorie tun. "Dieshätte für die amerikanische Wirtschaft aufgrund dergrenzüberschreitenden Lieferketten gravierende wirtschaftlicheSchäden zur Folge", sagte Snower. Denn in vielen Autos, die in Mexikogefertigt oder vorgefertigt werden, steckten Vorleistungen ausamerikanischer Produktion. "Flächendeckende Strafzölle wären, alswürde man in einer Fabrik eine Mauer errichten", sagte Snower.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell