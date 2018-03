Rheinische Post: Khorchide nimmt in Islam-Debatte Christen und Muslime in die Pflicht

Düsseldorf (ots) - Der Leiter des Zentrums für IslamischeTheologie an der Universität Münster, Mouhanad Khorchide, hat sich ineinem Gastbeitrag für die in Düsseldorf erscheinende "RheinischePost" (Freitagausgabe) zur derzeitigen Debatte, ob der Islam zuDeutschland gehört, geäußert. In der Zeitung schreibt Khorchide: "Ichappelliere an alle Akteure in unserer Gesellschaft, unsere eigenenKulturen, unsere eigenen Religionen, unsere eigene Geschichte unddamit uns selbst ernster zu nehmen, und meine, dass dies der ersteSchritt ist, um mehr Bereitschaft aufzubringen, sich dem Anderen zuöffnen." Wenn ein Muslim unter Islam nur äußere Elemente wie Moschee,Kopftuch und Speisevorschriften verstehe, und ein nicht-muslimischerDeutscher unter der abendländisch-christlichen Kultur nur Weihnachtenund andere bestimmte Speisen, "dann haben sich unsere Identitätenlängst ausgehöhlt". An dieser Stelle würden Feindbilder wichtig, "umsich in der Ab- und Ausgrenzung zu einem konstruierten "Feindbild" zudefinieren". Zudem dürfe man nicht vergessen, schreibt Khorchide,dass der Islam im Mittelalter eine konstitutive Rolle für Europagespielt habe. "Gerade zwischen dem 9. und 12. Jahrhundert fand eineHellenisierung des Islam statt. Von dieser führt eine direkte Liniezur europäischen Renaissance: Die Muslime retteten das antikegriechische Erbe vor dem Vergessen und bereicherten es. Darauf konntedie Renaissance aufbauen."Auslöser der derzeitigen Islam-Debatte war ein Interview des neuenBundesinnenministers Horst Seehofer (CSU) in der "Bild"-Zeitung am16. März. Seehofer sagte darin: "Der Islam gehört nicht zuDeutschland. Deutschland ist durch das Christentum geprägt. Die beiuns lebenden Muslime gehören aber selbstverständlich zu Deutschland."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell