Rheinische Post: Kein Aufbruch, nirgends Kommentar Von Michael Bröcker

Düsseldorf (ots) - Diese Koalition wollte nicht regieren. Manspürte es in nahezu jeder Äußerung eines Spitzenpolitikers von Unionund SPD am Abend der Bundestagswahl. Das ist nun ein Jahr her. DerAufbruch, die neue Dynamik, die Union und SPD Anfang des Jahres danndoch in ihrem Koalitionsvertrag versprochen hatten, ist wenig zuspüren. Die Posse um Herrn Maaßen ist so surreal, dass man Freundenim Ausland die aktuelle Regierungskrise gar nicht erklären kann.Union und SPD haben sich im Frühjahr erst über zwei Grenzübergängeund nun über ein paar unglückliche Aussagen eines Behörden-Chefs sozerfleischt, dass der Bruch im Raum stand und ein vertrauensvollesMiteinander nicht mehr vorstellbar erscheint. Horst Seehofer, aberoffenbar auch Andrea Nahles, haben sich völlig entfernt von jedemGefühl ihrer einfachen Parteileute. Und die Kanzlerin stümpert muntermit. Dabei steht so viel auf dem Spiel, vor allem lautet der Auftragan die großen Parteien, das zerrüttete Vertrauen der Deutschen inihre politische Führung wiederherzustellen. Dabei versagen sierundweg. Die Revisionsklausel war vielleicht noch eine der besserenIdeen der großen Koalition. Doch CDU, CSU und SPD werden sich wohlweiter durchwursteln, die Angst vor dem Wähler ist groß. EinTrauerspiel.