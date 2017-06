Rheinische Post: Kauder will Gesetz gegen Hass und Hetze im Netz noch vor der Sommerpause

Düsseldorf (ots) - Das umstrittene Gesetz gegen Hass und Hetze imInternet soll nach dem Willen von Unionsfraktionschef Volker Kauder(CDU) noch vor der Sommerpause unter Dach und Fach kommen. "Ich bindafür, dass wir uns anstrengen sollten, das Gesetz noch bis Ende Junizu verabschieden", sagte Kauder der in Düsseldorf erscheinenden"Rheinischen Post" (Dienstagausgabe). "Wir brauchen eine bessereRegulierung." Kauder verteidigte das Gesetz gegen Kritik: "DieKritik wird den Problemen, vor denen wir stehen, nicht gerecht." Nachgeltender Gesetzeslage seien die Plattformen seit langemverpflichtet, rechtswidrige Inhalte unverzüglich zu entfernen, wennsie davon Kenntnis hätten, sagte der Unionsfraktionschef. Diebisherige Löschungspraxis von Hass und Falschmeldungen derUnternehmen nannte Kauder "absolut unbefriedigend". Betroffene würdenbei Facebook und Co keinen Ansprechpartner finden oder es werde mitden Beschwerden der Nutzer nicht richtig umgegangen. Kauder kündigtenoch Änderungen an dem Gesetzentwurf an. So sollten einige NutzerAuskunft über die Identität von Personen verlangen können, von denensie angegriffen wurden. Der Unionsfraktionschef fordert zudem, dasses auch für die Beantwortung von Auskunftsersuchen der Polizei oderder Staatsanwaltschaft Fristen geben solle.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell